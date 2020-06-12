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Политика / Выборы

Ведерников: Посещение избирательного участка 1 июля будет безопаснее похода в магазина

12 июня 2020 года, 17:15

Посещение избирательного участка во время голосования по поправкам в Конституцию РФ будет намного безопаснее похода в магазин или другое общественное место. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей на своей странице в Instagram.

«Мы очень внимательно подошли к соблюдению всех требований Роспотребнадзора. Постоянно проводим совещания, принимаем все необходимые меры, решения», - сообщил губернатор.

Он отметил, что каждый избирательный участок будет продезинфицирован, причём обработка будет проводиться регулярно, в течение всего дня голосования. Каждому избирателю будут выданы перчатки, маска, одноразовая ручка, сам бюллетень упакуют в герметичный обработанный пакет.

«Всё будет продумано до мелочей, никакого риска не будет, - заверил Михаил Ведерников. - Более того, я напоминаю, что можно будет проголосовать заранее. Предварительное голосование будет проводиться в течение нескольких дней, в том числе, для того, чтобы избежать единовременного скопления людей на избирательном участке».

Губернатор добавил, что сам планирует участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на территории Псковской области. «Призываю сделать вас тоже самое», - обратился он к жителям региона.

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