Полной ерундой назвал губернатор слухи о застройке стадиона «Электрон» в Пскове

«Опять пытаются нагнетать ситуацию, что на месте стадиона «Электрон» будет построен какой-то комплекс, что стадиона больше не будет. Это полная ерунда, ответственно вам заявляю», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы на своей странице Instagram.

Он обратил внимание на то, что именно областные власти пресекли планы по застройке стадиона «Электрон» в Пскове элитным жильём, теперь площадка приобретена в собственность региона, именно для того, чтобы там уже точно никто ничего не построил.

«Пытаемся сейчас получить финансирование на реализацию крупного проекта строительства гуманитарно-спортивного комплекса, в который будут входить спортивные сооружения, в том числе, реконструированный в тех же границах стадион «Электрон», ряд новых спортивных объектов, музей «Россия- моя история» и гуманитарно-спортивный центр», - отметил губернатор. Он подчеркнул, что это финансово ёмкий проект, который стоит более 4 млрд рублей.

«Наверное, у нас не получится это сделать так быстро, как мы хотели, потому, что значительные федеральные средства, да и региональные тоже, потрачены на борьбу с коронавирусом. Но на 2021 год будем подавать территорию стадиона «Электрон» в федеральные проекты», - сказал Михаил Ведерников. Он добавил, что рассчитывает, как минимум, на стадионе будет возведён музей «Россия - моя история» с благоустроенной территорией и будет возможность привести в порядок сам стадион, а если появятся дополнительные средства, то территорию дополнят рядом спортивных объектов.