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Транспорт / Автопарк

В этом году начнётся реконструкция базы Псковпассажиравтотранса

12 июня 2020 года, 17:13

Первый этап работ по реконструкции базы ГП ПО «Псковпассажиравтотранса» планируется выполнить в этом году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что требуется кардинальная реконструкция базы предприятия, но это работа ни одного года, которая требует сотен миллионов рублей. «Мы приняли решение часть работ — первый этап - выполнить в этом году, в течение недели будет готова проектная документация, мы дадим субсидию предприятию и начнём уже приводить в порядок базу», - пояснил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что после визита на Псковпассажиравтотранс министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл через Правительство РФ инициативу о поддержке предприятия. Теперь премьер-министр страны Михаил Мишустин принял решение о выделении региону 1 млрд 250 млн рублей для закупки новых автобусов. «По нашим расчётам - это будет не менее 200 автобусов, которые так востребованы сейчас в парке Псковпассажиравтотранса», - сказал глава региона. Он добавил, что в ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры по закупке автобусов, часть новой техники передадут в филиалы предприятия в районах.

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