Губернатор пояснил, с чем связана задержка зарплаты на Псковпассажиравтотрансе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснил, с чем связана задержка зарплаты в ГП ПО «Псковпассажиравтотрнас», на которую пожаловались работники предприятия. «Такой случай уже был 2 месяца назад. Мы разобрали ситуацию - здесь имеет место неправильная организация процесса», - отметил глава региона, отвечая на вопросы на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников сообщил, что теперь комитет по финансам Псковской области будет переводить субсидии предприятию на неделю раньше, чтобы была возможность своевременно рассчитываться с работниками.

«Если в этом месяце ситуация не исправится, я буду благодарен, если вы проинформируете меня об этом, тогда мы более детально в этой ситуации разберёмся и накажем виновных» - обратился к работникам Псковпассажиравтотранса губернатор.