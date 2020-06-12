Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Губернатор пояснил, с чем связана задержка зарплаты на Псковпассажиравтотрансе

12 июня 2020 года, 17:14

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснил, с чем связана задержка зарплаты в ГП ПО «Псковпассажиравтотрнас», на которую пожаловались работники предприятия. «Такой случай уже был 2 месяца назад. Мы разобрали ситуацию - здесь имеет место неправильная организация процесса», - отметил глава региона, отвечая на вопросы на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников сообщил, что теперь комитет по финансам Псковской области будет переводить субсидии предприятию на неделю раньше, чтобы была возможность своевременно рассчитываться с работниками.

«Если в этом месяце ситуация не исправится, я буду благодарен, если вы проинформируете меня об этом, тогда мы более детально в этой ситуации разберёмся и накажем виновных» - обратился к работникам Псковпассажиравтотранса губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников: Посещение избирательного участка 1 июля будет безопаснее похода в магазина
Михаил Ведерников: Говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений не приходится
Полной ерундой назвал губернатор слухи о застройке стадиона «Электрон» в Пскове
Губернатор: Опыт московских врачей по лечению коронавируса будет активно применяться
В этом году начнётся реконструкция базы Псковпассажиравтотранса
Около 200 рабочих Великолукского мясокомбината нужно протестировать на коронавирус
Четыре медработника Печорской больницы заразились коронавирусом
Александр Котов: Величие России — в силе духа её народа
Миллион рублей получит Бежаницкий район на восстановление после урагана

Комментарии

Авторизация
No comments
Сегодня школьник - завтра предприниматель

Экономика / Я – социальный предприниматель
3 июня 10:59

Сегодня школьник - завтра предприниматель

Ученики псковской гимназии создают успешные бизнес-проекты
Каникулы для пострадавших

Экономика / Деньги
26 мая 16:53

Каникулы для пострадавших

Какие меры поддержки предлагают банки потерявшим доход из-за коронавируса бизнесменам и гражданам
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии