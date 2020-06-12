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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений не приходится

12 июня 2020 года, 17:14

«В настоящий момент говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений не приходится», - заявил губернатор Михаил Ведерников видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что статистика предыдущих дней вызывала сдержанный оптимизм, но затем произошёл скачок, когда за сутки добавились 110 новых случаев. Губернатор пояснил, что 40 из 110 — это тесты, которые легли в статистику одного дня, но были собраны в течение недели.

«Нужно отметить, что увеличивается и количество и качество тестов. Мы приобрели новое оборудование, которое в 50 раза повысило точность проведения тестов», - отметил губернатор. Он обратил внимание, в начале борьбы с коронавирусом в регионе делали 50 тестов в сутки, сейчас — почти 900, а после праздников планируется проводить около тысячи исследований в сутки.

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