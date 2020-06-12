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Общество / Здоровье

Губернатор: Опыт московских врачей по лечению коронавируса будет активно применяться

12 июня 2020 года, 17:13

Опыт московских врачей по лечению тяжёлых пациентов с коронавирусом будет активно применяться в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что под руководством московских специалистов проводился запуск отделения COVID-центра в Великих Луках. «Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить тех врачей, которые честно отработали здесь 2 недели. Их рекомендации по организации работы самого COVID-центра, маршрутизации, приёма и перераспределения больных, к, конечно, тот опыт, которым они поделились, как правильно лечить тяжёлых COVID-пациентов, тоже будет активно применяться в регионе», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, первая бригада врачей покинула регион, 10 июня прибыла новая команда из шести столичных специалистов, которую возглавляет хирург Боткинской больницы Сергей Лебедев.   

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