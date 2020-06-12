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Общество / Здоровье

Около 200 рабочих Великолукского мясокомбината нужно протестировать на коронавирус

12 июня 2020 года, 17:12

«Сейчас одна из главных задач — протестировать на коронавирус около 200 рабочих колбасного цеха Великолукского мясокомбината, которые в настоящий момент находятся на больничном», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Великих Луках остаётся непростой и постоянно находится в зоне внимания.

Он также напомнил, что на этой неделе в Великих Луках заработало отделение COVID-центра. Учреждение рассчитано на 150 коек. «Это важный ресурс для борьбы с коронавирусом, учитывая тревожную статистику по Великим Лукам, по Великолукскому району», - отметил губернатор.

По его словам, в общей сложности коечный фонд региона по борьбе с коронавирусом увечился до 1 тыс. 65 мест, принято решение сформировать дополнительный фонд ещё из 300 коек. «Мы очень надеемся, что он нам не понадобится, но мы должны быть готовы к любому развитию событий», - заключил Михаил Ведерников.

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