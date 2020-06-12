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Общество / Важная дата

Александр Котов: Величие России — в силе духа её народа

12 июня 2020 года, 14:01

«Мы с вами живём в самой большой стране мира, объединившей на своей территории множество народов и культур. Но величие России заключается не только в её бескрайних просторах, а, прежде всего, в силе духа российского народа – это наглядно демонстрирует исторический путь, пройденный нашим государством», - заявил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, поздравляя жителей региона с Днём России.

Александр Котов: Величие России — в силе духа её народа
Александр Котов
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Он отметил, что не пасовать перед трудностями — это главная черта национального характера жителей России. «Сегодня мы должны консолидироваться перед новыми вызовами. Только вместе вопреки объективно сложным обстоятельствам мы сможем сделать нашу страну экономически мощной, процветающей державой», - сказал Александр Котов. Он обратил внимание на то, что кризис — это, в том числе, время возможностей.

«Благополучие России складывается из успехов каждого региона и каждого гражданина нашей необъятной страны. Любить землю, где родился и живёшь, уважать предков, честно трудиться, сохранять человеческое достоинство – соблюдение этих принципов и есть вклад каждого из нас в развитие и процветание России!», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Он пожелал жителям Псковской области здоровья, успехов, мира и согласия.

 

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