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Происшествия / ЧП

Миллион рублей получит Бежаницкий район на восстановление после урагана

12 июня 2020 года, 13:12

Миллион рублей будет выделен из резервного фонда администрации Псковской области пострадавшему от урагана Бежаницкому району. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Средства пойдут оказания первичной материальной помощи, приобретение оборудования для восстановления водоснабжения.

Миллион рублей получит Бежаницкий район на восстановление после урагана

Фото Псковского агентства информации

Также из резервного фонда будут выделены деньги на оперативный ремонт сорванных ветром крыш многоквартирных домов. На эти цели направят 2,1 млн рублей.

Губернатор поблагодарил сотрудников МЧС и энергетиков за оперативное проведение первоочередных мероприятий по помощи жителям: в течение прошедших суток дороги были расчищены от повалившихся деревьев, вся основная сеть электроснабжения была восстановлена.

Ураган прошёл в части Псковской области вечером 10 июня, основной удар стихии пришёлся на Бежаницкий район, также пострадал, но в меньше степени, Локнянский район. Были повреждены кровли 37 частных и двух многоквартирных жилых домов, электроснабжение было нарушено в 46 населенных пунктах. Социально значимые объекты в зону отключения не попали. Ураган повалил 600 деревьев  

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