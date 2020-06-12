145 миллионов просмотров в «Тик-Токе» собрали трюки в исполнении псковича

Герою видео 24 года, он — бывший паркур-атлет, чемпион России в этом виде спорта. В своих видео молодой человек выполняет трюки, которые не рекомендуется повторять, например, сальто совмещённое со стрельбой из оружия или метанием топора.

«Если бы я делал трюки со страхом внутри себя, скорее всего, я бы просто падал, потому что страх рождается там, где есть неуверенность. Нужно быть уверенным в своих действиях (неважно, что это: экзамен или прыжок лицом в грязь), и эта уверенность открывает многие двери», – уверен Владимир Полянский.