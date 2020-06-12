На 12 июля назначены выборы главы Печорского района

Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 12 июля. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия на заседании 12 июня, сообщает газета «Печорская правда».
Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 12 июля. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия на заседании 12 июня, сообщает газета «Печорская правда».
ТИК также постановил провести досрочное голосование с 1 по 7 июля в помещениях территориальной избирательной комиссии Печорского района, с 8 по 11 июля — в участковых избирательных комиссиях.
Ранее досрочные выборы главы Печорского района планировалось провести 5 апреля, однако, голосование было перенесено в связи с введением ограничительных мер из-за пандемии по коронавирусу.
До переноса выборов ТИК района зарегистрировал пять кандидатов. Это Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырёв, Игорь Романов от «Партии РОСТа», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.