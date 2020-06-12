На 12 июля назначены выборы главы Печорского района

Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 12 июля. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия на заседании 12 июня, сообщает газета «Печорская правда» .

ТИК также постановил провести досрочное голосование с 1 по 7 июля в помещениях территориальной избирательной комиссии Печорского района, с 8 по 11 июля — в участковых избирательных комиссиях.

Ранее досрочные выборы главы Печорского района планировалось провести 5 апреля, однако, голосование было перенесено в связи с введением ограничительных мер из-за пандемии по коронавирусу.

До переноса выборов ТИК района зарегистрировал пять кандидатов. Это Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырёв, Игорь Романов от «Партии РОСТа», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.