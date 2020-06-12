С Днём России поздравил Михаил Ведерников жителей Псковской области

«Мы гордимся нашей страной, её великой историей, духовными и культурными традициями русского многонационального народа», - отметил губернатор. Он сказал, что для каждого уважение к России начинается с любви к малой родине, к городу проживания, к местам, близким душе и сердцу.

Михаил Ведерников подчеркнул, что псковская земля всегда имела особе символическое значение для страны, она - оплот православной культуры, источник русской государственности. Он напомнил, что псковская земля — родина многих талантливых людей: поэтов, композиторов, писателей, учёных, воинов, государственных и религиозных деятелей.

«Веками на псковской земле создавались уникальные памятники старины, которые входят в золотой фонд мирового культурного наследия. Мы с вами являемся хранителями труда многих поколений наших предков и мы обязаны не только сберечь, но и приумножить народное достояние. Это ответственность и вызов, с которым мы вместе обязательно справимся», - заявил губернатор.

Он адресовал слова благодарности каждому, кто вносит вклад в развитие страны и укрепление её безопасности, кто честно трудится, кто добивается реализации своих прав, кто не остаётся равнодушным к будущему России.

Михаил Ведерников пожелал жителям области крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.