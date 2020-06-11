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Памятный подарок от губернатора получил Артем Мазепа за спасение людей на пожаре

11 июня 2020 года, 18:43

Губернатор Михаил Ведерников в четверг, 11 июля, встретился с Артемом Мазепой, который несколько дней назад спас на пожаре пожилую женщину и пятерых детей. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в самое ближайшее время губернатор намерен обратиться к главе МЧС России Евгению Зиничеву для представления героя к ведомственной награде.

Памятный подарок от губернатора получил Артем Мазепа за спасение людей на пожаре
Артем спас пожилую женщину и пятеро детей
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области

«Это правильный мужской проступок. Спасибо вам, что не побоялись пожара и спасли людей», — отметил Михаил Ведерников.

За проявленные смелость и мужество он вручил Артему памятный подарок и благодарственное письмо администрации области.

В свою очередь молодой человек поблагодарил главу региону и попросил оказать помощь пострадавшей семье.

Михаил Ведерников рассказал, что он уже дал соответствующие распоряжения.

Напомним, что пожар произошел в новоржевской деревне Березовец. 9 июня загорелся жилой дом, в котором в тот момент находилось пятеро детей от 2 до 12 лет и пожилая женщина. Друг семьи, 20-летний пскович Артем Мазепа, гостил в эти дни в доме, он и пришел на помощь. 

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