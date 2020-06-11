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Общество

Госархив Псковской области примет участие в проекте ПсковГУ

11 июня 2020 года, 17:48

Государственный архив Псковской области примет участие в проекте ПсковГУ «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне». Об этом сообщил директор учреждения Валерий Кузьмин в прямом эфире ПАИ-live.

По его словам, та база, которую соберут студенты в рамках проекта, пополнит архивный фонд России. В частности, речь идёт о диктофонных записях-воспоминаниях, архивных фотографиях, письмах.

«Все архивные учреждения в России хранят документы для потомков, чтобы они через 100, 200 или 1000 лет смогли смотреть, слушать и изучать их», – рассказал Валерий Кузьмин.

Валерий Кузьмин напомнил, что в Госархиве Псковской области хранится 1000 документов о жизни на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны. «В этих документах рассказывается о том, как проходила жизнь на оккупированной территории Псковской области, о зверствах фашистов на протяжении всего периода оккупации», - сообщил он.

Напомним, что ПсковГУ объявил о старте проекта «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне». Проект стал победителем конкурса Министерства науки высшего образования России.

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