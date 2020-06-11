Губернатор Псковской области: Система здравоохранения работает на пределе

«На сегодняшний день наша система здравоохранения работает на пределе! На сегодняшний день у нас открыто всё, что можно открыть с учетом сегодняшней эпидобстановки», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников отметил, что сейчас развёрнуты 1 тыс. 65 коек для больных коронавирусом, оперативно можно открыть ещё половину от этого количества, но в регионе наблюдается дефицит врачей.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко доложила, что сейчас в больницах находятся 653 пациента с коронавирусом, 347 - с коронавирусной пневмонией, 295 - с внебольничной пневмонией.

140 коек, открытых в Госпитале для ветеранов войн, полностью заполнены, в Великих Луках из 150 коек, заняты 126. В Псковской межрайонной больнице перепрофилировали под лечение коронавируса 105 коек, готовят ещё 25.

В санаторном отделении детской областной больницы в Черёхе развернуты 45 коек. В Куньинском районе после перепрофилирования обсерватора появятся 30 мест для больных с коронавирусом.

Губернатор поручил создать 300 резервных коек. «Целесообразно это сделать на территории Великих Лук или Великолукского района», - сказал он.