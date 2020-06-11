Онлайн концерт и показательные выступления пройдут в рамках фестиваля «Энергия жизни»

С 1 по 30 июня на платформе группы «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России по Псковской области» проводится фестиваль профилактических мероприятий «Энергия жизни». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, проведение фестиваля приурочено сразу к нескольким датам. Это и месячник антинаркотической направленности, и Международный день борьбы с наркоманией, и День молодежи.