Онлайн концерт и показательные выступления пройдут в рамках фестиваля «Энергия жизни»

С 1 по 30 июня на платформе группы «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России по Псковской области» проводится фестиваль профилактических мероприятий «Энергия жизни». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, проведение фестиваля приурочено сразу к нескольким датам. Это и месячник антинаркотической направленности, и Международный день борьбы с наркоманией, и День молодежи.
На платформе группы работают интерактивные площадки. Среди них - правила уверенного отказа от наркотиков; виды юридической ответственности; медицинские последствия, наступающие после употребления наркотических средств; видеобращения спортсменов и онлайн концерт.
Отметим, что по итогам пяти месяцев в регионе выявлено 444 наркопреступления, прекращена деятельность трех нарколабораторий и двух организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены 10 человек, входивших в преступное сообщество.
Контакты
Управление МВД России по Псковской области призывает жителей региона сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а также содержания наркопритонов по телефону доверия 59-22-33 или по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.