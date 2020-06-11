Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Онлайн концерт и показательные выступления пройдут в рамках фестиваля «Энергия жизни»

11 июня 2020 года, 16:12

С 1 по 30 июня на платформе группы «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России по Псковской области» проводится фестиваль профилактических мероприятий «Энергия жизни». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, проведение фестиваля приурочено сразу к нескольким датам. Это и месячник антинаркотической направленности, и Международный день борьбы с наркоманией, и День молодежи.

Онлайн концерт и показательные выступления пройдут в рамках фестиваля «Энергия жизни»

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации

На платформе группы работают интерактивные площадки. Среди них - правила уверенного отказа от наркотиков; виды юридической ответственности; медицинские последствия, наступающие после употребления наркотических средств; видеобращения спортсменов и онлайн концерт.

Отметим, что по итогам пяти месяцев в регионе выявлено 444 наркопреступления, прекращена деятельность трех нарколабораторий и двух организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены 10 человек, входивших в преступное сообщество.

Контакты

Управление МВД России по Псковской области призывает жителей региона сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а также содержания наркопритонов по телефону доверия 59-22-33 или по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор Псковской области: Система здравоохранения работает на пределе
Тысячу тестов на коронавирус в сутки планируют делать в Псковской области
Грант в почти 2 млн рублей выиграла Псковская область
Михаил Ведерников: Внесение поправок в Конституцию — исторический момент
Михаил Ведерников рассказал, когда откроются торговые центры
Псковский губернатор: Открытие фитнес-клубов преждевременно
Главы трёх медучреждений наказаны на нарушения при лечении беременной невельчанки с коронавирусом
Продукции на 300 млн рублей экспортировано из Псковской области за первый квартал года
Дисциплинарное взыскание получила главврач островской больницы за COVID-очаг

Комментарии

Авторизация
No comments
Маски не сброшены

Общество
10 июня 18:38

Маски не сброшены

Псковичи рассказали, как они спасаются от коронавируса
Всё по-взрослому

Общество / Здоровье
8 июня 14:44

Всё по-взрослому

Псковский травмпункт переехал в областную больницу
Сварить суп, зайти в банк

Общество
8 июня 14:13

Сварить суп, зайти в банк

Выпускникам детских домов нужна помощь наставников-волонтеров