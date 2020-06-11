Тысячу тестов на коронавирус в сутки планируют делать в Псковской области

В Псковской области планируют делать тысячу тестов на коронавирус в сутки. На такой показатель предполагается выйти после предстоящих праздников. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Сейчас в сутки проводится порядка 900 исследований. «Достаточно динамично и качественно растет количество тестов», - констатировал глава региона, но подчеркнул, что необходимо развивать собственные лабораторные мощности.

Он также пояснил прирост в 110 случаев коронавируса за последние сутки. «Сегодня у нас снова свечка, которая сформировалась по результатам накопленных анализов и ушла в статистику одного дня», - отметил губернатор.

Он обратил внимание, что почти половина всех случаев из 110 приходится на Великие Луки. «Это тревожная картина, эта ситуация требует особого внимания», - заявил Михаил Ведерников.