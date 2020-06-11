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Экономика / Деньги

Грант в почти 2 млн рублей выиграла Псковская область

11 июня 2020 года, 15:19

Псковская область вошла в число победителей федерального конкурса проектов по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. Сумма гранта для региона составит 1,9 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Деньги пойдут на софинансирование расходов областного бюджета на проведение мероприятий, в частности, на субсидирование социально ориентированных НКО, которые реализуют проекты, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России.

Часть гранта направят на проведение Международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане Дружбы» в Себежском районе и Международного этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи».

Кроме того, средства средства будут выделены на субсидирование медиапроектов региональных СМИ по содействию укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

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