Михаил Ведерников: Внесение поправок в Конституцию — исторический момент

Внесение поправок в Конституцию РФ — это исторический момент, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Я не упущу случая принять в нем участие», - сказал он в интервью руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарье Кислицыной 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор также подчеркнул, что сделает всё возможное, чтобы максимальное количество жителей Псковской области смогли принять участие в голосовании.

Михаил Ведерников выделил поправки, касающиеся бесплатной медицинской помощи, финансовой поддержки населения. «Ситуация с коронавирусом показала, что могут быть ситуации, когда нужна будет острая помощь», - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что если нормы будут прописаны в Конституции, то исполнить их должен будет любой, кто бы не сидел в Правительстве.