Михаил Ведерников рассказал, когда откроются торговые центры

Торговые центры в Псковской области будут открыты тогда, когда станет понятно, что большинство жителей соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом глава региона заявил в интервью руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарье Кислицыной 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Мы за то, чтобы подавляющее большинство людей как можно быстрее научилось правильно ориентироваться в этой реальности», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что магазины в торговых центрах региона не работают уже третий месяц и это для них тяжело.

При этом губернатор обратил внимание, что Псковская область одной из первых открыла салоны и парикмахерские. «Многие писали, что работают несмотря на запрет, и мы приняли решение разрешить в ограниченном режиме салонам работать», - пояснил Михаил Ведерников. Он добавил, что периодически в салонах проводятся проверки, нарушений в их работе не выявлено.