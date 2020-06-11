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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников рассказал, когда откроются торговые центры

11 июня 2020 года, 14:14

Торговые центры в Псковской области будут открыты тогда, когда станет понятно, что большинство жителей соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом глава региона заявил в интервью руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарье Кислицыной 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Мы за то, чтобы подавляющее большинство людей как можно быстрее научилось правильно ориентироваться в этой реальности», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что магазины в торговых центрах региона не работают уже третий месяц и это для них тяжело.

При этом губернатор обратил внимание, что Псковская область одной из первых открыла салоны и парикмахерские. «Многие писали, что работают несмотря на запрет, и мы приняли решение разрешить в ограниченном режиме салонам работать», - пояснил Михаил Ведерников. Он добавил, что периодически в салонах проводятся проверки, нарушений в их работе не выявлено.

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