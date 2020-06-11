Псковский губернатор: Открытие фитнес-клубов преждевременно

Преждевременным считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников открытие сейчас фитнес-клубов, поскольку там слишком много контактных поверхностей. Об этом глава региона заявил в интервью руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарье Кислицыной 11 июня.

Глава региона подчеркнул, что при желании, спортом можно заниматься дома и много тому примеров в социальных сетях. «Мы оставляем возможность, утром можно пробежку выйти, но если в спортивной форме», - отметил он.

Михаил Ведерников добавил, что в парках проводятся индивидуальные тренировки, спортсменам также можно заниматься индивидуально.