Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Арена

Псковский губернатор: Открытие фитнес-клубов преждевременно

11 июня 2020 года, 14:00

Преждевременным считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников открытие сейчас фитнес-клубов, поскольку там слишком много контактных поверхностей. Об этом глава региона заявил в интервью руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарье Кислицыной 11 июня.

Глава региона подчеркнул, что при желании, спортом можно заниматься дома и много тому примеров в социальных сетях. «Мы оставляем возможность, утром можно пробежку выйти, но если в спортивной форме», - отметил он.

Михаил Ведерников добавил, что в парках проводятся индивидуальные тренировки, спортсменам также можно заниматься индивидуально.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор Псковской области: Система здравоохранения работает на пределе
Онлайн концерт и показательные выступления пройдут в рамках фестиваля «Энергия жизни»
Тысячу тестов на коронавирус в сутки планируют делать в Псковской области
Грант в почти 2 млн рублей выиграла Псковская область
Михаил Ведерников: Внесение поправок в Конституцию — исторический момент
Михаил Ведерников рассказал, когда откроются торговые центры
Главы трёх медучреждений наказаны на нарушения при лечении беременной невельчанки с коронавирусом
Продукции на 300 млн рублей экспортировано из Псковской области за первый квартал года
Дисциплинарное взыскание получила главврач островской больницы за COVID-очаг

Комментарии

Авторизация
No comments
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется
Спорт на карантине

Спорт
10 апреля 10:05

Спорт на карантине

Как сохранить здоровье и хорошую форму в самоизоляции
Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев не переносит холод

Спорт
12 марта 17:28

Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев не переносит холод

Как ему помогают ПП и ЗОЖ, сколько лет он не простужался, где спортсмен начинал тренировки в Пскове и чем приверженцы зимнего плавания отличаются от моржей