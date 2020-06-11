Главы трёх медучреждений наказаны на нарушения при лечении беременной невельчанки с коронавирусом

По результатам проверки по поводу оказания медицинской помощи фельдшеру из Невеля, которая на 26-й неделе беременности заразилась коронавирусом, дисциплинарные наказания получили руководители трёх медицинских учреждений. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Марина Гаращенко пояснила, что в маршрутизации пациентки были задействованы пять медицинских организаций, нарушения выявили в действиях трёх из них.

Так, в Невельской районной больнице не был проведен первичный осмотр пациентки, нарушена схема маршрутизациии - женщину не направил в Великолукскую межрайонную больницу. Следующее нарушение зафиксировали в Псковской городской больнице, когда пациентка поступила. Там женщину осмотрели и не передали информацию, что пациентка отправилась домой.

В Псковской межрайонной больнице тоже нарушили маршрутизацию: при подозрении на коронавирус они должны были незамедлительно отправить женщину в горбольницу — в COVID-центр.

В результате главврач Невельской больницы получил выговор, руководители псковских городской и районной больниц — замечания.

«Дисциплинарное взыскание - это справедливо, но хотелось бы без них, - прокомментировал Михаил Ведерников. - Вы все сейчас должны работать как инфекционные учреждения, должна быть построена система».