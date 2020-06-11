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Экономика

Продукции на 300 млн рублей экспортировано из Псковской области за первый квартал года

11 июня 2020 года, 13:02

Продукции на 300 млн рублей экспортировано из Псковской области за первый квартал года. Об этом в эфире ПАИ-live сказала руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская.

Она отметила, что нельзя сказать, что в сравнении с прошлым годом регион сильно просел по экспорту.

«Здесь больше нужно смотреть качественное наполнение, и, с точки зрения качества отгруженной продукции, мы наконец-то получили плюсовой показатель в том, что называется несырьевой неэнергетический экспорт. У нас этот показатель превысил 52 % по состоянию за первый квартал 2020 года», - сказала Светлана Ярлыковская.

По ее словам, это необязательно именно псковская продукция.

«Но и не все то, что производится у нас в регионе выезжает через нашу область, основной поток экспорта на Северо-Западе идёт через Ленинградскую область и Санкт-Петербург», – пояснила она.

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