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Общество / Здоровье

Дисциплинарное взыскание получила главврач островской больницы за COVID-очаг

11 июня 2020 года, 12:56

Дисциплинарное взыскание получила главный врач Острововской межрайонной больницы, где был выявлен очаг коронавируса. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Марина Гаращенко напомнила, что первый случай заражения в больнице был выявлен 14 апреля: заболела медсестра, а затем те, кто с ней контактировал. Всего был заражён 21 сотрудник больницы, 19 из которых — медицинские работники. «Коллеги, это колоссальная потеря, когда столько медиков заболевает. Мы вынуждены были переводить оказание медицинской помощи в другие места», - подчеркнула председатель комитета.

В целом в этом очаге зарегистрирован 41 случай коронавируса.

«В результате проверки руководители предоставили объяснения, они признаны не убедительными, в связи с чем руководитель Островской межрайонной больницы получил дисциплинарное взыскание», - заключила Марина Гаращенко.

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