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Общество / Здоровье

Директора Моринского интерната уволят из-за вспышки коронавируса

11 июня 2020 года, 12:35

Директора Моринского психоневрологического интерната в Дновском районе уволят из-за вспышки коронавируса. Об этом шла речь на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Как сообщила первый заместитель главы региона Вера Емельянова, сейчас практически весь интернат госпитализирован, есть смертельные случаи. В ходе проверки, подчеркнула она, выявлено нарушение санитарного режима и некачественное оказание помощи.

«Предлагаем комитету соцзащиты - учредителю, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности руководства данного интерната», - сказала Вера Емельянова и добавила, что все выявленные нарушения связаны напрямую с работой руководства учреждения.

«Я с результатами проверки ознакомился, там ничего рассматривать не нужно, а нужно принять решение о несоответствии занимаемой должности и назначит и.о.», - заявил Михаил Ведерников.

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