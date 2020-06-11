Директора Моринского интерната уволят из-за вспышки коронавируса

Директора Моринского психоневрологического интерната в Дновском районе уволят из-за вспышки коронавируса. Об этом шла речь на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Как сообщила первый заместитель главы региона Вера Емельянова, сейчас практически весь интернат госпитализирован, есть смертельные случаи. В ходе проверки, подчеркнула она, выявлено нарушение санитарного режима и некачественное оказание помощи.

«Предлагаем комитету соцзащиты - учредителю, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности руководства данного интерната», - сказала Вера Емельянова и добавила, что все выявленные нарушения связаны напрямую с работой руководства учреждения.

«Я с результатами проверки ознакомился, там ничего рассматривать не нужно, а нужно принять решение о несоответствии занимаемой должности и назначит и.о.», - заявил Михаил Ведерников.