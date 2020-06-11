Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Шесть очагов коронавируса действуют в Псковской области

11 июня 2020 года, 12:26

На сегодняшний день в Псковской области действуют шесть очагов коронавируса из 13 выявленных с начала пандемии. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на совещании с медиками 11 июня.

Шесть очагов коронавируса действуют в Псковской области

Так, в Порховском районе заражён 41 человек, в Плююсском районе очаги есть в муниципальной администрации и на автозаправочной станции в деревне Заплюссе, в Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе болеют 43 человека, на Великолукском мясокомбинате — 63, в островском отделении Пенсионного фонда РФ — 19 человек. Что касается островоского очага, то Вера Емельянова отметила, что он закрывается, есть вероятность, что больше не будут выявленные контактные.

Вице-губернатор также отметила, что по всем очагам были проведены проверки. Например, в Плюсском районе были сделаны выводы, что заражение произошло из-за недобросовестного отношения к выполнению санитарных требований и норм Указа губернатора.

На Великолукском мясокомбинате руководству был выдан целый ряд рекомендаций, сообщила Вера Емельянова. По её словам, на предприятии закуплены 1,5 тыс. тестов для сотрудников, однако, есть их задержка на границе. Михаил Ведерников пообещал подключится к решению проблемы. «Я поговорю с полпредом и мы, возможно, перехватим тесты в другом месте, потому что времени ждать у нас нет», - сказал глава региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор Псковской области: Система здравоохранения работает на пределе
Онлайн концерт и показательные выступления пройдут в рамках фестиваля «Энергия жизни»
Тысячу тестов на коронавирус в сутки планируют делать в Псковской области
Грант в почти 2 млн рублей выиграла Псковская область
Михаил Ведерников: Внесение поправок в Конституцию — исторический момент
Михаил Ведерников рассказал, когда откроются торговые центры
Псковский губернатор: Открытие фитнес-клубов преждевременно
Главы трёх медучреждений наказаны на нарушения при лечении беременной невельчанки с коронавирусом
Продукции на 300 млн рублей экспортировано из Псковской области за первый квартал года

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Маски не сброшены

Общество
10 июня 18:38

Маски не сброшены

Псковичи рассказали, как они спасаются от коронавируса
Всё по-взрослому

Общество / Здоровье
8 июня 14:44

Всё по-взрослому

Псковский травмпункт переехал в областную больницу
Сварить суп, зайти в банк

Общество
8 июня 14:13

Сварить суп, зайти в банк

Выпускникам детских домов нужна помощь наставников-волонтеров