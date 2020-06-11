Шесть очагов коронавируса действуют в Псковской области

На сегодняшний день в Псковской области действуют шесть очагов коронавируса из 13 выявленных с начала пандемии. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на совещании с медиками 11 июня.

Так, в Порховском районе заражён 41 человек, в Плююсском районе очаги есть в муниципальной администрации и на автозаправочной станции в деревне Заплюссе, в Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе болеют 43 человека, на Великолукском мясокомбинате — 63, в островском отделении Пенсионного фонда РФ — 19 человек. Что касается островоского очага, то Вера Емельянова отметила, что он закрывается, есть вероятность, что больше не будут выявленные контактные.

Вице-губернатор также отметила, что по всем очагам были проведены проверки. Например, в Плюсском районе были сделаны выводы, что заражение произошло из-за недобросовестного отношения к выполнению санитарных требований и норм Указа губернатора.

На Великолукском мясокомбинате руководству был выдан целый ряд рекомендаций, сообщила Вера Емельянова. По её словам, на предприятии закуплены 1,5 тыс. тестов для сотрудников, однако, есть их задержка на границе. Михаил Ведерников пообещал подключится к решению проблемы. «Я поговорю с полпредом и мы, возможно, перехватим тесты в другом месте, потому что времени ждать у нас нет», - сказал глава региона.