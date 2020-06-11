Михаил Ведерников запретил медучрежддениям напрямую принимать СИЗы от благотворителей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников запретил медицинским учреждениям напрямую от благотворителей принимать средства индивидуальной защиты. Об этом он заявил на совещании с медиками 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Предупреждаю всех, тоже буде персональная ответственность, разговаривать больше не будем - крайне не допустимо принимать эти СИЗы без согласования с комитетом, без документов, и уж тем более не допустимо допускать посторонних людей, которые ходят по учреждению и раздают средства защиты врачам», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников пояснил, что нет никаких данных о СИЗах от благотворителей: лицензированы ли они, нет ли бракованных. «Не дай Бог попадется брак, у нас просто лягут все медработники и пациенты, это будет тогда катастрофа», - сказал он.

Губернатор поручил все средства индивидуальной защиты, которые предлагают благотворители, отправлять на проверку в областной комитет по здравоохранению.