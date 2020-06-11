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Общество / Здоровье

Губернатор пригрозил увольнением главам учреждений в случае выявления очага коронавируса

11 июня 2020 года, 11:49

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригрозил увольнением руководителям медицинских и социальных учреждений в случаев выявления очага коронавируса. «Если в каком-то медучреждении будет обнаружен очаг, а последующая служебная проверка установит нарушение, вся ответственность ляжет на руководство. Выговорами мы больше ограничивать не будем, никакие регалии не спасут, никакие звонки», - заявил глава региона на совещании с медиками 11 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор пригрозил увольнением главам учреждений в случае выявления очага коронавируса
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор подчеркнул, что больше половины случаев коронавируса в регионе связаны с возникновением очагов в медицинских и социальных учреждениях. По поручению Михаила Ведерникова в них был проведён ряд служебных проверок.

«К сожалению, далеко не все предписания выполняются», - сказал губернатор. Среди общих ошибок он назвал затягивание с изоляцией пациентов, у которых выявлен коронавирус, нарушение регламентов использования средств индивидуальной защиты, недостаточное знание профилактики против коронавируса.

«У нас есть вопиющий случай, когда из-за преступной халатности десятки людей заражаются, и есть уже смерти. Куда это годится?» - заявил глава региона. 

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