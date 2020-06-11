110 новых случая коронавируса добавили в Псковской области за сутки

В Псковской области за последние сутки выявили 110 новых случаев коронавируса. По данным на утро 11 июня, в регионе подтверждено заболевание у 1 тыс. 535 человек, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в области.

А Пскове заражены 396 человек, в Великих Луках — 278, в Островском районе — 137, в Псковском - 106, в Порховском — 101. В остальных муниципалитетах области менее 100 заболевших.

Выздоровели на данный момент 527 человек, умерли — 12. В регионе проведены 29 тыс. 835 исследований на коронавирус.