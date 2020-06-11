Финансирование работы ТОСов в Псковской области может быть увеличено

Финансирование органов территориального общественного самоуправления (ТОС) в Псковской области будет увеличиваться, если интерес самих ТОСов к этому инструменту сохранится, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что работа ТОСов была одной из тем его совещания с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой. «Пыталовские органы территориального общественного самоуправления показывают очень хорошую динамику. Некоторые сразу после регистрации начинают работу, не дожидаясь конкурсов и какого-либо финансирования. Это действительно достойный пример для подражания», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он поздравил четыре ТОСа Пыталовского района, которые стали победителями регионального конкурса грантов и получат финансирование под свои проекты. Так ТОС «Вдохновение» выделят 98,8 тыс. рублей на косметический ремонт дома культуры в посёлке Мирный, ТОС «Берега» - 83,6 тыс. рублей на ремонт моста в деревне Сунево, ТОС «Молодёжный» - 200 тыс. рублей на переоборудование детской площадки в посёлке Белорусский и ТОС «Родничок» - 90 тыс. рублей на ремонт здания столовой в деревне Бороусы.

«Так держать», - заключил губернатор.

В этом году на поддержку ТОСов в Псковской области выделены 10 млн рублей. Один конкурс на получение финансирования уже завершился, второй состоится осенью.