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Происшествия / ЧП

О герое, спасшем шесть человек на пожаре в Новоржевском районе, рассказал губернатор

11 июня 2020 года, 10:03

О герое, спасшем шесть человек на пожаре в Новоржевском районе, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

О герое, спасшем шесть человек на пожаре в Новоржевском районе, рассказал губернатор
Артём Мазепа
Фото из Instagram губернатора

Возгорание в жилом доме в деревне Берёзовец произошло 9 июня. Причиной пожара оказалась детская шалость. В доме находились пятеро детей от 2 до 12 лет и их пожилая бабушка.

«По счастливой случайности здесь же гостил друг семьи – Артём Мазепа. Он не растерялся, вывел сначала детей, а затем помог бабушке выбраться через окно. Никто не знает, чем всё могло бы закончиться, если бы Артёма не было рядом», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил: «Никогда не знаешь, когда судьба захочет проверить тебя на прочность, и сможешь ли ты достойно принять этот вызов».

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