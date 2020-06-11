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Политика / Власть

11 июня Михаил Ведерников в прямом эфире даст интервью Дарье Кислицыной

11 июня 2020 года, 09:28

11 июня в 13:00 губернатор Псковской области в прямом эфире даст интервью руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарье Кислицыной. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

11 июня Михаил Ведерников в прямом эфире даст интервью Дарье Кислицыной

Михаил Ведерников анонсировал, что речь пойдёт о ситуации с коронавирусом и его последствиях в Псковской области, о стратегических планах региона и голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Трансляция прямого эфира будет организована в Instagram участников разговора. 

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