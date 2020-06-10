Соцобъекты в Бежаницах и Локне от электроснабжения не отключались

Социальные объекты в Бежаницах и Локне от электроснабжения в результате урагана не отключались, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова.

По его словам, сильнее всего от урагана пострадала южная часть Бежаницкого района. Значительная часть населенных пунктов там остались без электричества из-за поваленных ЛЭП. В нескольких многоквартирных домах пострадали кровли.

Информация о пострадавших домах в Локнянском районе отсутствует. В райцентре восстановлено электроснабжение и водоснабжение.

В настоящее время в Бежаницком районе проходит заседание оперативного штаба, где определяются последствия и ущерб от урагана.