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Происшествия / ЧП

Соцобъекты в Бежаницах и Локне от электроснабжения не отключались

10 июня 2020 года, 23:40

Социальные объекты в Бежаницах и Локне от электроснабжения в результате урагана не отключались, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова. 

По его словам, сильнее всего от урагана пострадала южная часть Бежаницкого района. Значительная часть населенных пунктов там остались без электричества из-за поваленных ЛЭП. В нескольких многоквартирных домах пострадали кровли.

Информация о пострадавших домах в Локнянском районе отсутствует. В райцентре восстановлено электроснабжение и водоснабжение.

В настоящее время в Бежаницком районе проходит заседание оперативного штаба, где определяются последствия и ущерб от урагана. 

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