Михаил Ведерников поручил оказать помощь пострадавшим от урагана на юге области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил специальным службам оперативную медицинскую помощь пострадавшим от урагана в Бежаницом и Локнянском районах, а также в сжатые сроки провести комплекс аварийно-спасательных работ и восстановить автомобильное сообщение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Напомним, шквальный ветер накрыл южную зону Псковской области буквально несколько часов назад. Ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, на улицах и трассах — поваленные деревья.
Фото Псковского агентства информации
Коммунальные службы уже приступили к расчистке территорий населенных пунктов, сетевые организации выведут аварийные бригады для восстановления электроснабжения. В южные районы уже выдвинулась оперативная группа спасателей регионального управления МЧС России.