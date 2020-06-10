Михаил Ведерников поручил оказать помощь пострадавшим от урагана на юге области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил специальным службам оперативную медицинскую помощь пострадавшим от урагана в Бежаницом и Локнянском районах, а также в сжатые сроки провести комплекс аварийно-спасательных работ и восстановить автомобильное сообщение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.