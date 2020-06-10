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Происшествия / ЧП

Михаил Ведерников поручил оказать помощь пострадавшим от урагана на юге области

10 июня 2020 года, 23:24

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил специальным службам оперативную медицинскую помощь пострадавшим от урагана в Бежаницом и Локнянском районах, а также в сжатые сроки провести комплекс аварийно-спасательных работ и восстановить автомобильное сообщение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поручил оказать помощь пострадавшим от урагана на юге области

Фото Псковского агентства информации
Напомним, шквальный ветер накрыл южную зону Псковской области буквально несколько часов назад. Ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, на улицах и трассах — поваленные деревья.

Коммунальные службы уже приступили к расчистке территорий населенных пунктов, сетевые организации выведут аварийные бригады для восстановления электроснабжения. В южные районы уже выдвинулась оперативная группа спасателей регионального управления МЧС России.

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