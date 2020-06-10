По Бежаницкому и Локнянскому районам пронесся ураган

Бежаницкий и Локнянский район Псковской области пострадали от урагана, пронесшегося вечером 10 июня, сообщает Псковское агентство информации . Ветер повалил деревья и линии электропередачи, сорвал крыши. Сейчас местные власти определяют масштаб разрушений.

Ситуация в пострадавших муниципалитетах находится на личном контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В районы направляются аварийно-спасательные службы. Со стороны региональной администрации будет оперативно оказана вся необходимая помощь.

«Вроде бы никто не погиб и не ранен, у нас такой информации нет, люди не обращались. Надеюсь, обойдется», - заявил ПАИ начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

По его словам, сейчас ситуацию полностью оценить сложно, но оперативная группа на юг области уже выдвинулась.