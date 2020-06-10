Пыталовский район может войти в число муниципалитетов, где нет заражённых коронавирусом

Пыталовский район может войти в число районов, где нет заражённых коронавирусом, сейчас в этом списке только Усвятский и Бежаницкий районы. В муниципалитете были выявлены пять заражённых, трое из них уже выздоровели. «Если продержитесь до выздоровления оставшихся двух, войдете в число районов, где нет коронавирусных больных», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников входе совещания с главой района Верой Кондратьевой 10 июня.

По нацпроекту «Культура» ожидается поставка автоклуба стоимостью 4,7 млн рублей и создание виртуального концертного зала, оборудование для которого уже закуплено на сумму более 2,5 млн рублей. Виртуальный зал будет открыт в Доме культуры, который сформирован на базе бывшего кинотеатра, отремонтированного ранее в рамках госпрограммы Псковской области «Развитие культуры и туризма на территории Псковской области» и проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры». В следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроена территория у Дома культуры.

Также Михаил Ведерников попросил Веру Кондратьеву проинформировать о реализации национальных проектов и федеральных программ. По словам главы района, активные работы ведутся сразу по нескольким направлениям. В частности, по нацпроекту «Образование» на следующей неделе начнётся ремонт классов для размещения образовательных центров «Точка роста» в Линовской и Гавровской средних школах.

Глава региона призвал руководство и жителей района продолжать соблюдать предписания Роспотребнадзора и внимательно относиться к регламентам работы объектов социальной сферы и здравоохранения.

Вера Кондратьева поблагодарила администрацию области за содействие в решении текущих вопросов. «Помогать тем, кто старается, за кого потом не стыдно перед федеральным центром, — одно удовольствие», - ответил Михаил Ведерников.

Кроме того, стороны обсудили территориальные общественные самоуправления. Сейчас в Пыталовском районе работают 6 ТОСов. Их члены участвуют в благоустройстве территорий, в субботниках.

Губернатор сообщил, что 4 ТОСа из Пыталовского района вошли в число победителей регионального конкурса проектов местных инициатив. Они представили проекты, направленные на косметический ремонт Дома культуры в деревне Мирный, ремонт моста в деревне Сунево, переоборудование детской площадки в поселке Белорусский, на приведение в порядок здания столовой в деревне Бороусы.

«Это очень хороший пример, когда для решения самых насущных проблем в районы и поселения можно привлекать дополнительные средства через институты общественного самоуправления», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что новый конкурс для ТОСов состоится осенью, в этом году на поддержку местных инициатив выделены 10 млн рублей.

Губернатор поблагодарил главу Пыталовского района за активную работу и постоянную включенность в жизнь муниципалитета.