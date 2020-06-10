К концу июня планируется возвести главный производственный комплекс завода «Титан-Полимер» в «Моглино»

К концу июня в ОЭЗ «Моглино» планируется завершить возведение производственного корпуса БОПЭТ завода «Титан-Полимер». Об этом шла речь на рабочем совещании у губернатора Псковской области Михаил Ведерникова с участием руководства группы компаний «Титан» — председатель совета директоров Михаила Сутягинского, гендиректора ГК «Титан» Фархада Семедова и гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» Германа Петрушко, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что производство компании «Титан» — одно из крупнейших в особой экономической зоне. Он подчеркнул, что инвестиционные проекты необходимо реализовывать, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.

Михаил Сутягинский и Герман Петрушко представили ход реализации первой очереди проекта — двух линий по производству БОПЭТ-пленки мощностью до 72 тыс тонн в год, и заверили, что работа идёт по графику.

Главный производственный корпус БОПЭТ будет в длину 240 метров, в ширину - около 100 метров, а общей площадью - 28 тыс. квадратных метров. Сейчас уже построен склад готовой продукции, где разместили зону таможенного контроля. Михаил Сутягинский отметил, что на строительную площадку уже прибыли около 90 автомобилей со специализированным импортным оборудованием, еще около 40 машин ожидаются в ближайшее время. К монтажу оборудования приступят в конце июля. Первая линия производства заработает в конце года.

В строительство завода уже инвестированы 3,8 млрд рублей, более миллиарда из них освоены.

Михаил Сутягинский проинформировал, что сейчас вместе с экспертами рассматривается возможность снижения уровня опасности второй очереди проекта «Титан-Полимер». Специалисты ГК «Титан» изучили европейский опыт и готовы его применить.

В связи с распространением коронавируса руководство «Титана» прорабатывает вопрос о привлечении представителей малого и среднего бизнеса к производству средств индивидуальной защиты на основе продукции завода. Планируется, что такое производство сможет закрыть потребности всех регионов Северо-Запада России.

Также участники совещания обсудили развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение производства необходимыми электрическими мощностями, возведение сопутствующей инфраструктуры в рамках создания второй очереди ОЭЗ «Моглино». Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Нинель Салагаевой, профильному Комитету и руководству особой экономической зоны проработать вопросы в рабочем порядке.