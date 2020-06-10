Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков

10 июня 2020 года, 21:41

10 июня в Псков прибыла вторая бригада медиков из Москвы, сообщает Псковское агентство информации. Шесть столичных специалистов до приезда в регион два месяца работали с заражёнными коронавирусом пациентами в Боткинской больнице, на базе которой открыт COVID-центр.

Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков

Фото Псковского агентства информации

Московских коллег встретили столичные врачи, которые работают в Псковской области с 30 мая, и заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков.

В состав прибывшей бригады вошли пять врачей и один медбрат. Возглавляет группу хирург Боткинской больницы, руководитель COVID-центра в Москве Сергей Лебедев.

Старший медбрат реанимационного отделения окажет псковским коллегам в организации работы COVID-центра, врач-эпидемиолог окажет содействие в маршрутизации больных, распределении потоков, правильном делении на зоны и логистике пациентов без коронавируса.

Заведующий отделением КТ-диагностики будет работать над диагностикой коронаваируса, определением стадии заболеваемости и степени тяжести поражения легких. Терапевт-пульмонолог будет непосредственно участвовать в лечении.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Соцобъекты в Бежаницах и Локне от электроснабжения не отключались
Михаил Ведерников поручил оказать помощь пострадавшим от урагана на юге области
По Бежаницкому и Локнянскому районам пронесся ураган
Пыталовский район может войти в число муниципалитетов, где нет заражённых коронавирусом
К концу июня планируется возвести главный производственный комплекс завода «Титан-Полимер» в «Моглино»
О взаимодействии в цифровизации экономики договорились администрация Псковской области и сотовый оператор
Пыталовский район готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию
Названы пункты сдачи ЕГЭ в Пскове
Валентина Понизовская: Поправки в Конституцию — это всё для нас, для людей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Маски не сброшены

Общество
10 июня 18:38

Маски не сброшены

Псковичи рассказали, как они спасаются от коронавируса
Всё по-взрослому

Общество / Здоровье
8 июня 14:44

Всё по-взрослому

Псковский травмпункт переехал в областную больницу
Сварить суп, зайти в банк

Общество
8 июня 14:13

Сварить суп, зайти в банк

Выпускникам детских домов нужна помощь наставников-волонтеров