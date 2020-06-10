Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков

10 июня в Псков прибыла вторая бригада медиков из Москвы, сообщает Псковское агентство информации . Шесть столичных специалистов до приезда в регион два месяца работали с заражёнными коронавирусом пациентами в Боткинской больнице, на базе которой открыт COVID-центр.

Московских коллег встретили столичные врачи, которые работают в Псковской области с 30 мая, и заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков.

В состав прибывшей бригады вошли пять врачей и один медбрат. Возглавляет группу хирург Боткинской больницы, руководитель COVID-центра в Москве Сергей Лебедев.

Старший медбрат реанимационного отделения окажет псковским коллегам в организации работы COVID-центра, врач-эпидемиолог окажет содействие в маршрутизации больных, распределении потоков, правильном делении на зоны и логистике пациентов без коронавируса.

Заведующий отделением КТ-диагностики будет работать над диагностикой коронаваируса, определением стадии заболеваемости и степени тяжести поражения легких. Терапевт-пульмонолог будет непосредственно участвовать в лечении.