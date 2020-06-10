О взаимодействии в цифровизации экономики договорились администрация Псковской области и сотовый оператор

Соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развитии телекоммуникационной инфраструктуры подписали администрация Псковской области и компания сотовой связи Tele2. Подписи под документом поставили губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Компания будет участвовать в развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе, в малых и отдаленных населенных пунктах, в реализации национального проекта «Цифровая экономика», содействовать запуску удобных для населения и местного бизнеса цифровых сервисов. Стороны намерены взаимодействовать при реализации проекта «Умный город», который включает в себя технологию интернета вещей (NB-IoT) и проекты по автоматизации нужд агропромышленного комплекса.

Сергей Эмдин заметил, что за несколько месяцев этого года процессы цифровизации прошли путь, на который, как предполагалось ранее, уйдёт несколько лет, это касается использования различных цифровых услуг и сервисов обычными пользователями и бизнесом. «Развитие инфраструктуры связи и различных систем на ее основе — сегодня неотъемлемая часть и залог процветания экономики регионов», — подчеркнул генеральный директор Tele2.

«Новейшие технологии и надежная связь позволят нам добиваться реальных результатов в социально-экономическом развитии региона», - заявил Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что доступность связи в городах и удаленных уголках области способствует повышению качества жизни населения области.

Предыдущее соглашение между администрацией Псковской области и компанией Tele2 было заключено в 2014 году. В его рамках компания инвестировала в инфраструктуру региона порядка 133 млн рублей, в частности, в прошлом году были проведены работы по расширению сети во всех муниципалитетах области, технологию 4G установили на каждом антенно-мачтовом сооружении в регионе.