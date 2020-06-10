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Политика / Выборы

Пыталовский район готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию

10 июня 2020 года, 19:18

Пыталовский район готов к проведению 1 июля голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил глава муниципалитета Вера Кондратьева на селекторном совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 10 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Помещения для ТИК предоставлены, у нас полное с ними взаимопонимание. Все заинтересованы в том, чтобы этот день прошел без сбоев и проблем. Идет подготовка к приему заявлений от граждан в УИКах», - отчитался глава района. Он добавил, что члены территориальных и участковых избирательных комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами.

О поправках в Конституцию, по словам Веры Кондратьевой, жителей района информируют через местную газеты и сайт администрации муниципалитета, в поселению распространяются брошюры.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что голосование удаться провести безопасно для здоровья жителей.

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