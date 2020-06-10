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Общество / Образование

Названы пункты сдачи ЕГЭ в Пскове

10 июня 2020 года, 19:02

В Пскове пункты для сдачи Единого государственного экзамена будут открыты в Лицее №4 «Многопрофильный», Гуманитарном лицее, в школе №18 имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова, в Естественно-математическом лицее №20, в школе №23 с углубленным изучением английского языка, в школе №24 имени Льва Малякова, в Вечерней (сменной) общеобразовательной школе №1. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, готовность пунктов к ЕГЭ в середине июня оценит муниципальная комиссия.

Чтобы не допустить большого скопления людей, увеличено количество аудиторий для проведения экзаменов, в каждой из них будет не более 9 выпускников.

Кроме того, теперь на экзамен по русскому языку отведены два дня - 6 и 7 июля, базовая математика исключена из списка предметов ЕГЭ, сдавать будут только профильный уровень те, кто решил поступать в вуз по физико-математическому профилю.

Сдавать ЕГЭ будут 1 тыс. 200 выпускников псковских школ, что на 8% меньше, чем было заявлено в начале учебного года.  

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