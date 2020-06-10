Валентина Понизовская: Поправки в Конституцию — это всё для нас, для людей

«Поправки, которые вносятся в Конституцию, - это всё для нас, для людей», - заявила глава Красногородского района Валентина Понизовская в эфире ПАИ-live 10 июня.

Она подчеркнула, что поправки защищают людей, гарантируют зарплату не ниже минимального размера оплаты труда. «Если говорить о сохранении природного богатства и территориальной целостности, то, может, эти поправки как раз нам помогут», - сказала Валентина Понизовская.

Она заявила, что 1 июля примет участие в голосовании и поддержит все предложенные поправки.