Ремонт центральной площади и школы планируют в Красногородске в 2021 году

«Еще есть задумка — реконструкция здание под Дом народного быта и творчества, где мы можем расположить наш музей. Это бывший офис райпо», - отметила Валентина Понизовская. Также она хотела бы сделать тротуар на улице Пушкина, поскольку улица стала очень оживлённой, по ней передвигаются дети. Глава района рассказала, что уже обсудила вопрос с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным и, возможно, в этом году будет подготовлена смета.

Валентина Понизовская подчеркнула, что многое удаётся сделать в районе благодаря национальным проектам, которые позволяют привлекать дополнительные финансовые ресурсы. По её словам, в прошлом году по нацпроекту «Образование» отремонтировали зал в Красногородской школе, в этом году аналогичные работы пройдут в Ильинской школе, там же обновят кровлю. По нацпроекту «Культура» в прошлом году состоялся ремонт танцевального зала в районном Доме культуры, в этом году выделены 1 млн 100 тыс рублей на продолжение ремонта в ДК.