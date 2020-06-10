Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Ремонт центральной площади и школы планируют в Красногородске в 2021 году

10 июня 2020 года, 17:55

В следующем году в посёлке Красногородск планируется провести ремонт центральной площади и школы, сообщила глава района Валентина Понизовская в эфире ПАИ-live 10 июня.

Ремонт центральной площади и школы планируют в Красногородске в 2021 году
Валентина Понизовская
Пресс-служба администрации Псковской области

«Еще есть задумка — реконструкция здание под Дом народного быта и творчества, где мы можем расположить наш музей. Это бывший офис райпо», - отметила Валентина Понизовская. Также она хотела бы сделать тротуар на улице Пушкина, поскольку улица стала очень оживлённой, по ней передвигаются дети. Глава района рассказала, что уже обсудила вопрос с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным и, возможно, в этом году будет подготовлена смета.

Валентина Понизовская подчеркнула, что многое удаётся сделать в районе благодаря национальным проектам, которые позволяют привлекать дополнительные финансовые ресурсы. По её словам, в прошлом году по нацпроекту «Образование» отремонтировали зал в Красногородской школе, в этом году аналогичные работы пройдут в Ильинской школе, там же обновят кровлю. По нацпроекту «Культура» в прошлом году состоялся ремонт танцевального зала в районном Доме культуры, в этом году выделены 1 млн 100 тыс рублей на продолжение ремонта в ДК.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Соцобъекты в Бежаницах и Локне от электроснабжения не отключались
Михаил Ведерников поручил оказать помощь пострадавшим от урагана на юге области
По Бежаницкому и Локнянскому районам пронесся ураган
Пыталовский район может войти в число муниципалитетов, где нет заражённых коронавирусом
К концу июня планируется возвести главный производственный комплекс завода «Титан-Полимер» в «Моглино»
Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков
О взаимодействии в цифровизации экономики договорились администрация Псковской области и сотовый оператор
Пыталовский район готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию
Названы пункты сдачи ЕГЭ в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Маски не сброшены

Общество
10 июня 18:38

Маски не сброшены

Псковичи рассказали, как они спасаются от коронавируса
Всё по-взрослому

Общество / Здоровье
8 июня 14:44

Всё по-взрослому

Псковский травмпункт переехал в областную больницу
Сварить суп, зайти в банк

Общество
8 июня 14:13

Сварить суп, зайти в банк

Выпускникам детских домов нужна помощь наставников-волонтеров