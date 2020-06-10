40 «Точек роста» откроют в сельских школах Псковской области

В 40 сельских школах Псковской области будут открыты «Точки роста» в рамках национального проекта «Образование». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время ведутся ремонтные работы в будущих современных образовательных центрах. Помещения проводятся в соответствие с требованиями общероссийского брендбука. В некоторых районах работы практически завершены, монтируется мебель.

Комплектация всех «Точек роста» завершится к началу нового учебного года. В центрах установят специализированное оборудование, которое позволит школьникам заниматься по общеобразовательным и дополнительным развивающим программам. В частности, «Точки роста» укомплектуют современными компьютерами для более глубокого изучения информатики и программирования, 3D-принтерами и квадрокоптерами для получения практических навыков в области моделирования и робототехники, симуляторами различных экстренных ситуаций. В «Точках роста» также будут оборудованы шахматные гостиные,

Всего в этом году образовательные центры будут созданы в 21 муниципалитете - Псковском, Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Островском, Плюсском, Опочецком, Печорском, Порховском, Пушкиногорском, Пыталовском, Себежском, Струго-Красненском и Усвятском районах. На создание центра на каждую из школ из федерального бюджета выделены 1,2 млн рублей.

Первые восемь «Точек роста» открылись в прошлом году в сельских школах Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Печорского, Псковского, Порховского, Пустошкинского и Себежского районов.