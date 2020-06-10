Запретить продажу алкоголя в маленьких кафе в домах предлагается в Псковской области

В Псковской области предлагается запретить продажу алкоголя в кафе и барах менее 40 квадратных метров, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Соответствующий законопроект «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания», внесённый на рассмотрение губернатором Михаилом Ведерниковым, рассмотрит Псковское областное Собрание на сессии 16 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Федеральный закон, который вступил в силу 5 мая, запрещает продажу алкоголя в розницу в кафе площадью менее 20 квадратных метров, при этом на региональном уровне могут быть введены иные нормы, вплоть до запрета продажи спиртного в кафе в многоквартирных домах.

В Псковской области из 94 торгующих алкоголем объектов 35 располагаются в многоквартирных домах. Анализ показал, что только в одном кафе площадь менее 20 квадратных метров, у семи - от 20 до 30 квадратных метров, в трёх - от 40 до 50 , в трёх - от 50 до 60 метров, у 17-и — свыше 60 квадратных метров.

В статистику не вошли индивидуальные предприниматели, торгующие пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой, поскольку на ведение такого бизнеса не требуется лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. В пресс-службе облсобрания отметили, что новые нормы регионального законодательства могут коснуться и этих объектов.

Авторы законопроекта считают, что оптимальным требованием к площади зала для обслуживания посетителей являться размер не менее 40 квадратных метров. «Это позволит сохранить баланс интересов предпринимательского сообщества, осуществляющего деятельность с соблюдением всех норм и правил, и жителей, чьи права нарушаются противоправными действиями недобросовестных предпринимателей», - уверены разработчики документа.

Законопроект уже прошёл необходимую процедуру оценки регулирующего воздействия, по итогам которой был сделан вывод, что предлагаемые ограничения не влекут избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов предпринимателей и областного бюджета.

Законопроект рассмотрит комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению 15 июня.