Как определить коронавирус, рассказал псковский патологоанатом

Начальник Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Литус рассказал, как можно определить, что смерть наступила в результате заражения коронавиурсом. «Легкие становятся очень тяжёлыми, плотными, безвоздушными», - отметил он. Видео о том, как проводят исследования патологоанатомы, разместило Псковское агентство информации .

По словам Сергея Литуса, исследование погибших проводятся в несколько этапов, при этом биологические пробы направляют на вирусологическую экспертизу в Роспотребнадзор, и только после этого, даже если коронавирус был подтверждён ещё при жизни человека, формулируется окончательная причина смерти.

В среднем на оформление окончательного заключения по результатам вскрытия уходит 2 — 3 недели. «После того, как сделано окончательное заключение по результатам вскрытия, эти данные могут быть использованы в статистике по смертности. Доктор, который делает данное заключение, несёт ответственность за достоверность предоставляемых данных», - подчеркнул Сергей Литус.