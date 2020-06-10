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Политика / Выборы

Псковская Росмолодёжь готовит наблюдателей для работы на голосовании по правкам в Конституцию

10 июня 2020 года, 15:49

Псковское региональное отделение Российского союза молодёжи готовит наблюдателей для работы при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя реготделения Союза Алёну Иванову.

Как она сообщила в эфире ПАИ-live 10 июня, задействованы от Росмолодёжи будут порядка 300 человек — студенты Псковского государственного университета и Псковского филиала Академии ФСИН России. Сейчас они проходят онлайн-обучение, а во время голосования будут работать в участковых и территориальных избирательных комиссиях.

Сама Алёна Иванова 1 июля намерена и отдать свой голос за поправки в Конституцию, и поработать общественным наблюдателем.

Среди изменений, которые предлагается внести в главных закон страны, она выделила касающиеся защиты персональных данных. «Наш мир меняется, Россия меняется, мы переходим на цифровой режим работы», - пояснила Алёна Иванова.

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