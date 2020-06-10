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Общество / Важная дата

Воздушный парад состоится в небе над Псковом 12 июня

10 июня 2020 года, 14:57

12 июня в честь Дня России в небе над Псковом состоится воздушный парад «Мирное небо России». Он пройдёт с 10:00 до 21:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Воздушный парад состоится в небе над Псковом 12 июня

Участие в параде примут пилоты Псковского парамоторного клуба, авиацентра «Середка», Федерации воздухоплавания Псковской области.

Маршрут воздушного парада будет таким, чтобы горожане могли его видеть из окон своих квартир. Кроме того, система оповещения Пскова синхронизирует эфиры и каждый час будет включать популярные песни о России.

В 10:00 над городом пролетят парапланеристы, в 14:00 — пилоты авиацентра «Серёдка».

С 19:00 до 21:00 зрители увидят пролёт воздушных шаров Федерации воздухоплавания Псковской области. В небо поднимутся три тепловых аэростата, которые пролетят над рекой Великой, украсив небо цветами российского флага.

«Можно не сомневаться, что зрелище будет эффектным. Воздушные парады всегда привлекают большое внимание горожан. А что стоит за этой красотой, знают далеко не все. Подобная операция требует тщательной подготовки и особого мастерства пилотов», - подчеркнули в пресс-службе ТКД.

Также к Дню России в Псковской области организованы более 20 различных акций, в которых можно принять участие дистанционно

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