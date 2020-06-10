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Политика / Власть

Сразу в двух залах пройдёт следующая сессия Псковского облсобрания

10 июня 2020 года, 14:40

Следующая сессия Псковского областного Собрания пройдёт сразу в двух залах - на втором и третьем этажах здания Дома советов. Связь между залами будет организована посредством ВКС, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.


Такое решение принято в связи с тем, что вопросы повестки требуют очного присутствия всех депутатов, но разместить их в одном зале с соблюдением социальной дистанции не возможно.

Внеочередная сессия Собрания назначена на 16 июня. В повестку дня включены 9 вопросов: пять из них требуют проведения тайного голосования. В частности, депутатам необходимо согласование назначение мировых судей пяти судебных участков, избрать трёх уполномоченных и члена Общественной палаты региона.

По предложению председателя областного Собрания Александра Котова, счётную комиссию тоже разделят на две группы, для тайного голосования будут использовать два ящика.

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