Сразу в двух залах пройдёт следующая сессия Псковского облсобрания

Следующая сессия Псковского областного Собрания пройдёт сразу в двух залах - на втором и третьем этажах здания Дома советов. Связь между залами будет организована посредством ВКС, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Такое решение принято в связи с тем, что вопросы повестки требуют очного присутствия всех депутатов, но разместить их в одном зале с соблюдением социальной дистанции не возможно.

Внеочередная сессия Собрания назначена на 16 июня. В повестку дня включены 9 вопросов: пять из них требуют проведения тайного голосования. В частности, депутатам необходимо согласование назначение мировых судей пяти судебных участков, избрать трёх уполномоченных и члена Общественной палаты региона.

По предложению председателя областного Собрания Александра Котова, счётную комиссию тоже разделят на две группы, для тайного голосования будут использовать два ящика.