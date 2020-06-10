СМИ пополнили региональный список пострадавших от коронавируса сфер

В перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса, в Псковской области включена деятельность по изданию книг, газет, журналов и периодических изданий. Соответствующие изменения утверждены приказом регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

К отраслям, попавшим в зону риска, отнесены средства массовой информации: сетевые издания, информационные агентства, организации, работающие в области телевизионного и радиовещания.

Кроме того, в перечень включены специализированные магазины, занимающиеся продажей мотоциклов, их деталей, составных частей и принадлежностей.